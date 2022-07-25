تمكين المنشآت من استقدام كفاءات العراق في 331 مهنة

محمد بن مسعود - الدمام - علمت «عكاظ» أن منصة «قوى» بدأت خلال الفترة الماضية السماح باستقدام الكفاءات العراقية من خلال المنصة في 331 مهنة، وذلك ضمن مستهدفات مجلس التنسيق السعودي – العراقي لتعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية العراق، المتضمنة تعزيز استقدام الكفاءات والعمالة من العراق، بتعاون اتحاد الغرف السعودية والمنشآت المحلية، بناء على ما رفعته الهيئة العامة للتجارة الخارجية. ووجه اتحاد الغرف إلى الغرف التجارية المحلية العاملة السماح باستقدام العراقيين في العديد من المهن، أبرزها المهن «الاستشارية، الطبية، الفيزيائية، الكيميائية، الهندسية، والأخصائية».

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