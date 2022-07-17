مودة تقدم خدماتها لـ 1538 أسرة خلال العيد

قامت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، بتقديم خدماتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك ل1538 أسرة، بإجمالي عدد خدمات 3234 خدمة، وذلك لحرص الجمعية في توفير وتقديم الخدمات الأساسية، خلال فترة عيد الأضحى للمستفيدين وأسرهم. حيث استمرت الجمعية بتقديم خدمات شمل، لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لأطفال الأسر المنفصلة، في بيئة آمنة وصحية للأطفال وذويهم، كما استمرت في تقديم خدمات الحماية من العنف الأسري، عن طريق التدخل لحل الأزمات.

وأشار رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي، أنه قد بلغ عدد الأسر التي تم تقديم خدمات الرؤية والزيارة لهم، 1322 أسرة، وبلغ عدد إجمالي الخدمات 2590 خدمة، وأوضح السمنودي أن مبادرة شمل تقدم عدة خدمات لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في بيئة آمنة وصحية، من خلال توفير الاستشارات القانونية، التي بلغت 30 استشارة خلال فترة عيد الأضحى، وخدمات التهيئة والتدرج النفسي للأطفال، التي بلغت بدورها 49 خدمة. كما بلغ عدد البلاغات في مركز الحماية الأسرية 216 بلاغا، تم إغلاقها بنسبة 92%، وبلغ عدد الخدمات 644 خدمة، تم تقديمها للمستفيدين من خلال مركز.

وأشار السمنودي إلى أنه أكثر من 531.000 أسرة، استفادت من خدمات الجمعية خلال19عاما، عبر مبادراتها التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة الأسرية، عبر منظومة مبتكرة ومتكاملة، من الحلول النوعية والاستباقية لتمكين الأسرة بالقيام بمسؤولياتها،من خلال بناء القدرات وتسوية النزاعات، والحماية والإرشاد والتوعية، وبذلك تصبح الجمعية نموذجا ملهما في بناء منظومة حلول أسرية مستدامة ومؤثرة في المجتمع.