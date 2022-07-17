وأشار رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي، أنه قد بلغ عدد الأسر التي تم تقديم خدمات الرؤية والزيارة لهم، 1322 أسرة، وبلغ عدد إجمالي الخدمات 2590 خدمة، وأوضح السمنودي أن مبادرة شمل تقدم عدة خدمات لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في بيئة آمنة وصحية، من خلال توفير الاستشارات القانونية، التي بلغت 30 استشارة خلال فترة عيد الأضحى، وخدمات التهيئة والتدرج النفسي للأطفال، التي بلغت بدورها 49 خدمة. كما بلغ عدد البلاغات في مركز الحماية الأسرية 216 بلاغا، تم إغلاقها بنسبة 92%، وبلغ عدد الخدمات 644 خدمة، تم تقديمها للمستفيدين من خلال مركز.
وأشار السمنودي إلى أنه أكثر من 531.000 أسرة، استفادت من خدمات الجمعية خلال19عاما، عبر مبادراتها التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة الأسرية، عبر منظومة مبتكرة ومتكاملة، من الحلول النوعية والاستباقية لتمكين الأسرة بالقيام بمسؤولياتها،من خلال بناء القدرات وتسوية النزاعات، والحماية والإرشاد والتوعية، وبذلك تصبح الجمعية نموذجا ملهما في بناء منظومة حلول أسرية مستدامة ومؤثرة في المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر مودة تقدم خدماتها لـ 1538 أسرة خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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