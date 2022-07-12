بث مباشر.. مبارة ليفربول ومانشستر يونايتد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل مبارة ليفربول ومانشستر يونايتد في الإطار الودي، على ملعب “:راجامانجالا” في العاصمة التايلاندية بانكوك،من أجل استعداد الفريقين للموسم المقبل.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشر لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، بمجرد بدء اللقاء.

ويغيب عن مانشستر يونايتد نجمه الأول كريستيانو رونالدو، الذى يرفض المشاركة في أي معسكر إعدادى لفريقه، لرغبته فى الرحيل ويواجه ليفربول مواجهة كريستال بالاس 15 يوليو فى سنغافورة.

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ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مباراة مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: إسحاق مابايا، لوك تشامبرز، ناثانيل فيليبس، جو جوميز.

خط الوسط: هارفي إليوت، جوردان هندرسون، تايلر مورتون.

خط الهجوم: لويس دياز، روبرتو فيرمينو، فابيو كارفاليو.

وألمح يورجن كلوب، لغياب المصري محمد صلاح في معظم المباريات التحضيرية التي سيخوضها الريدز استعدادًا للموسم الجديد.

ليفربول مباشر

بينما من المتوقع أن يبدأ الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، المباراة أمام منافسه ليفربول بتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، رافاييل فاران، لوك شاو.

خط الوسط: دوني فان دي بيك، برونو فرنانديز، فريد، جادون سانشو.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد.