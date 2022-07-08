خطبة يوم عرفة بث مباشر وجبل عرفات الآن.. شاهد بأعلى جودة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله ـ سبحانه وتعالى ـ والوقوف بعرفة من أعظم الأعمال، والاستماع لـ خطبة يوم عرفة، من العادات التي لا تنقطع لجميع المسلمين حول العالم؛ فهنيئًا لمن استغل هذا اليوم حتى ينال أحسن الثواب، ورضا الله.

خطبة يوم عرفة بث مباشر

وتقدم صحيفة المناطق للقراء خطبة يوم عرفة بث مباشر، بالتزامن مع بحث المستخدمين لـ “خطبة يوم عرفة مباشر عبر محرك “جوجل”، ومسجد نمرة مباشر، وجبل عرافات الآن”.

ومن المقرر أن يلقي خطبة يوم عرفة في هذا العام الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بتكليف كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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ويذكر في هذا الصدد أن “العيسى” هو عضو هيئة كبار العلماء والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كما أن له مسيرة طويلة في العمل الدعوي والحكومي والأكاديمي.

أعمال مستحبة في يوم عرفة

ويشرع تكبير الله سبحانه من فجر يوم عرفة المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ إعلانًا بتعظيم الله، وإظهارًا لعبادته وشكره سُبحانه، وقد قال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}.

ومن أفضل الأعمال في هذا اليوم الصيام، فلصيام يوم عرفة فضل عظيم، فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مُسلم.

ماذا أفعل في يوم عرفة؟

١- نم ليلتك مبكِّرا ما استطعت؛ بنية التقَوّي على طاعة الله لتنال بنومك أجرًا.

٢- قُم قبل الفجر للسحور، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحِّرين.

٣- صلِّ ٤ ركعات قيام على الأقل وادع ربك وأنت ساجد بخير الدنيا والآخرة مع البكاء والتباكي.

٤- اقض وقتا قبل الفجر في الاستغفار حتى تُكتٓب من المستغفرين في الأسحار.

٥- استعد لصلاة الفجر قبل الأذان بخمس دقائق، واستشعر أن ذنوبك تخرج مع آخر قطرة لكل عضو وأنت تتوضأ..

٦- قل دعاء ما بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين (تُفتٓح له أبواب الجنة الثمانية).

٧- صلِّ الفجر واجلس في مصلاك إلى ما بعد الشروق بـ 15 دقيقة.

٨- ابدأ التكبير بعد السلام مباشرة.

٩- اجلس في مُصلّاك حتى الشروق تقرأ القرآن مع تسبيح وتهليل وتحميد، ولا تنسٓ أذكار الصباح.

١٠- صلِّ ركعتين بعد شروق الشمس ليكتب الله لك أجر حجة وعمرة، وإياك أن تضيِّعها.

١١- أنت الآن مخير إن استطعت ألا تنام اليوم كاملًا فلا تضيع ثانية واحدة في ذكر ودعاء وكن على يقين بالإجابة.

١٢- أو تنام ساعة أو ساعتين تنوي بذلك التقَوّي على طاعة الله سائر اليوم..

١٣- ثم قم من النوم لتتوضأ وتصلي ٤ ركعات ضحى على الأقل، وتنوع بين الطاعات حتى لاتمل: تكبير، ذكر، تلاوة القرآن.

١٤- صلِّ الظهر وكبِّر وسبِّح واقرأ شيئا من القرآن.

١٥- أكثِر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو أفضل الدعاء في يوم عرفة!

١٦- صلِّ العصر وكبِّر وابدأ بأذكار المساء.

١٧- اقرأ القرآن إلى قبل المغرب بساعة تقريبا، ثم أتبِعه بالدعاء بخشوع.

١٨- ادعُ الله أن لا تغرب شمس يوم عرفة إلا وأنت من عتقائه. أكثر من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة

١٩- إياك أن تظن أنك باجتهادك في يوم عرفة خيرٌ من غيرك، فأنت لا تضمن القبول لكنك ترجوه،

وإن ضمنته لم تضمن الثبات، فإن إبليس عَبَدَ اللهَ دهرا مع الملائكة ثم صار إلى ما صار إليه،

فلا تُعجَب بعملك، واسأل الله القبول والثبات، وأيقن بالإجابة.

٢٠- مع أذان المغرب: ابدأ الإفطار، ولا تنس أن للصائم دعوة لا تُرَدُّ.