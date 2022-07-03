أمين عام وحدة الحج والعمرة بهيئة الأمر بالمعروف: تقنيات ذكية وخدمات ذات جودة عالية للحجاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أوضح فضيلة أمين عام وحدة الحج والعمرة والزيارة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحمد بن محمد بلعوص أن المملكة العربية السعودية حرسها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ـ تفخر بما حباها الله من شرف عظيم في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ووفرت كل طاقاتها وإمكاناتها لراحتهم .

وبين أن مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم الحج تأتي وسط شراكات تكاملية مع الأجهزة الحكومية انطلاقاً مما تقوم به دولتنا المباركة في العناية والرعاية بضيوف الرحمن.

وأضاف تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ـ وفقه الله ـ رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة والزيارة بأن تواكب خطة الرئاسة العامة في موسم الحج رؤية المملكة الطموحة(2030) في خدمة ضيوف الرحمن بتميز وإبداع في أعمالها؛ أكملت الرئاسة العامة استعداداتها التوعوية والميدانية والعلمية والإدارية والإعلامية بوقت مبكر وفق رؤيتها بأن تكون: (أنموذجاً رائداً ومتميزاً في خدماتها، وتحقق تطلعات قيادتنا الحكيمة)، ورسالتها: إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق عظمة حرمة المكان والزمان من خلال البرامج التوعوية والأعمال الميدانية وفق الهدي النبوي الشريف بكفاءات مؤهلة وشراكات تكاملية، وأهدافها: ( توعية ضيوف الرحمن بالعقيدة الصحيحة وفق الوسائل الشرعية والأنظمة المرعية).

وأشار الشيخ بلعوص أن الرئاسة العامة تشارك في موسم حج هذا العام بأكثر من (600) موظفاً ميدانياً وإدارياً من حملة الشهادات العليا، ومن ذوي الخبرة والكفاءة، للعمل في (48) مركزاً ميدانياً ونقطة بث متنقلة ونقطة توزيع في كل من مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، ومدينة الحجاج بالقصيم، ومدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بالجوف، ومنفذ الدخول البري بالوديعة بنجران، ومنفذ الدخول البري بجديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفذ الدخول البري بالبطحاء وجسر الملك فهد بالشرقية.