زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة شينجيانغ بشمال غربي الصين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة آكتشي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني إنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 40.88 شمالا وخط طول 78.14 درجة شرقا مع وصول عمقه إلى عشرة كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال .