الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظتي المهد ووادي الفرع. وبين المركز أن الحالة تبدا من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء. كما أصدر المركز تنبيهًا تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الامواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل ، مشيراً إلى أن الحالة تبدا الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً. أخبار قد تهمك

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