محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
أكد مفتي البوسنة والهرسك الشيخ حسين كاوازوفيتش، أن جميع حجاج البوسنة والهرسك في مكة المكرمة في أحسن حال وكل شيء متوفر لهم ويشكرون المملكة على الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن حجيج بلاده زاروا المدينة المنورة ثم مكة المكرمة، وهم في صحة طيبة، متابعا: “ليس هناك أي شكوى فيما تقوم به المملكة تجاه الحجاج هذا العام”.
وشدد على أن العلاقات بين البوسنة والهرسك والمملكة، وطيدة، موجها الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ على مساندته الدائمة للمسلمين حول العالم، وفي “البوسنة والهرسك”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مفتي البوسنة والهرسك: نشكر المملكة على الخدمات المقدمة للحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.