شاهد.. مفتي البوسنة والهرسك: نشكر المملكة على الخدمات المقدمة للحجاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أكد مفتي البوسنة والهرسك الشيخ حسين كاوازوفيتش، أن جميع حجاج البوسنة والهرسك في مكة المكرمة في أحسن حال وكل شيء متوفر لهم ويشكرون المملكة على الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن حجيج بلاده زاروا المدينة المنورة ثم مكة المكرمة، وهم في صحة طيبة، متابعا: “ليس هناك أي شكوى فيما تقوم به المملكة تجاه الحجاج هذا العام”.

وشدد على أن العلاقات بين البوسنة والهرسك والمملكة، وطيدة، موجها الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ على مساندته الدائمة للمسلمين حول العالم، وفي “البوسنة والهرسك”.