وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب يتفقد المركز الكشفي لخدمة الحجاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تفقد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد اليوم، المركز الكشفي لخدمة الحجاج في مشعر منى بمكة المكرمة. واطلع المسعد برفقة مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، على أقسام المركز، وعمل اللجان والبرامج والأنشطة المصاحبة، مستمعاً إلى شرح من القادة الكشفيين لمراحل العمل، التي تشمل مرحلة المسح والإرشاد.

وأبدى المسعد، اعتزازه وسعادته بالدور الكبير الذي يقوم به الشباب المشاركون، وما لمسه من حرص واهتمام لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، وهو الدور الذي يفخر به وطننا الغالي.

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