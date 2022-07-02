شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن راتب ميراليم بيانيتش مع النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الموثوق، أكرم كونر، عن راتب النجم البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في حال انتقاله إلى النصر السعودي.

راتب ميراليم بيانيتش مع النصر السعودي

وأوضح أكرم كونر، أن إدارة نادي النصر السعودي، عرضت على اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش راتب سنوي بقيمة (30) مليون ريال، حيث أنه سيستلم شهريًا 2.5 مليون ريال، ويوميًا 83 الف ريال.

النصر السعودي يحصل على موافقة بيانيتش

وكانت تقارير صحفية أكدت أن إدارة نادي النصر السعودي، دخلت في مفاوضات مع ميراليم بيانيتش، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استغلالًا لرغبة برشلونة الإسباني في التخلص من اللاعب خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كان قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

ماذا قدم ميراليم بيانيتش مع برشلونة؟

وخاض ميراليم بيانيتش صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، 30 مباراة ولم يسجل أي اهداف، منذ انتقاله إلى الفريق الكتالوني في انتقالات صيف 2020.