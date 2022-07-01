شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 1250 م.. بدء المرحلة الثانية لتطوير كورنيش الخبر الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت بلدية محافظة الخبر لـ ”الخليج 365”، بدء العمل في المرحلة الثانية لمشروع تطوير كورنيش الخبر الجنوبي، بطول 1250 مترا، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وإتاحتها للمرتادين والمتنزهين للاستفادة منها، بالتزامن مع بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، وإجازة نهاية العام الدراسي.

مسطحات خضراءوتفقد رئيس البلدية م. مشعل الحربي، ميدانيا، ما تم إنجازه من المرحلة الأولى، التي يبلغ طولها 750 مترا طوليا، تمت خلالها مضاعفة مساحة المسطحات الخضراء من 8845م2 إلى 12500 م2 بزيادة تبلغ 30 %.

ممشى موازٍوأكد المحافظة على كافة الأشجار بالموقع ومضاعفة عددها بزراعة 73 شجرة، واستحداث منطقة بلازا، ومواقف للسيارات بطول المرحلة الأولى، تستوعب أكثر من 135 سيارة، إضافة إلى استبدال السور، واستحداث ممشى موازٍ للبحر.

وجهة سياحيةوأشار م. الحربي إلى أن مشروع تطوير كورنيش الخبر الجنوبي يستهدف تعزيز إمكانيات الخبر السياحية، وتعزيز جودة الحياة فيها، وإيجاد مرفق ترفيهي، وواجهة بحرية تتناسب مع مكانة الخبر كوجهة سياحية، وتتيح لرواد الكورنيش فرصة فريدة لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية وفقا لمواصفات عالمية.

البنية الأساسية وأضاف: يحمل المشروع أهمية خاصة لإسهامه في مجال تطوير البنية الأساسية في الخبر، لا سيما على صعيد نوعية الصحة العامة للمجتمع، بما يتيحه المشروع من توسيع لفرص ممارسة رياضة الجري والمشي، ويسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية، بما لهذا من إسهام مباشر في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع، عبر الاهتمام بالمرافق التي تتيح للجمهور ممارسة الرياضة بشتى صورها.جودة الحياةوبين أن المشروع يأتي ضمن مشروعات وبرامج الأمانة التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والذي يتماشى مع برنامج جودة الحياة 2020 الذي أطلق كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كما يعد إضافة جديدة للأماكن السياحية في محافظة الخبر، ويعزز مكانتها على الخارطة السياحية في المملكة.

دوار «عبية»على جانب آخر، كشف م. الحربي عن بدء العمل بمشروع دوار «عبية»، الواقع بطريق الكورنيش الجنوبي مع التقائه بطريق الملك فهد، والذي يعد أحد التصاميم الفائزة بمسابقة «مجسم وطن».توحيد المملكةوقال: إن المجسم يمثل خيل الملك عبدالعزيز «يرحمه الله»، التي رافقته في رحلة توحيد المملكة، ويرمز السعف والكثبان الرملية لبيئة المملكة الصحراوية، فيما يرمز انطلاق الخيل لرحلة عبية مع الملك عبدالعزيز.

استبدال السور واستحداث ممشى موازٍ للبحر

30 % زيادة في المسطحات الخضراء ومضاعفة الأشجار

استحداث منطقة بلازا ومواقف تستوعب 135 سيارة

توسيع فرص ممارسة رياضات الجري والمشي