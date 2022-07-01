شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 5 جهات.. رصد 8 مخالفات في مساكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت لجنة متابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، وسط الدمام، 8 مخالفات، أثناء تمشيطها عددًا من المساكن التي يقطنها 121 عاملًا، وذلك ضمن جولاتها الميدانية؛ للتأكد من التزام مساكن الشركات بالإجراءات الصحية بمختلف أنواعها.

وأكد مشرف وممثل أمانة المنطقة الشرقية بلجنة متابعة سكن العمالة الأجنبية سامي العنزي، أن لجنة المساكن التي شنتها الجهات الحكومية على المساكن تكوّنت من 5 أفراد، بعدد الجهات المشاركة وهي «الأمانة، وبلدية وسط الدمام، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية، والشرطة»، مضيفًا: تعمل هذه الجهات في إطار التكامل والتعاون المشترك، وصولًا للهدف.

ولفت إلى أن اللجنة زارت 3 مساكن للعمالة التابعة للشركات، واستمر التمشيط 90 دقيقة، وشملت 121 عاملًا، موضحًا أن أبرز المخالفات التي رصدتها اللجنة خلال الجولة، سوء النظافة في المطبخ وغرف النوم ودورات المياه، وعدم وجود معقمات اليدين، والتزاحم في الغرف، وسوء التهوية، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم وجود أماكن مخصصة لوضع النفايات.

وأكد العنزي حرص اللجنة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على هذه المساكن على الدوام، وأن اللجنة تعمل ضمن 19 معيارا صحيا، تم تحديدها في مساكن العمالة، والتي تحد من انتشار الجائحة في هذه المساكن، منها نظام وتوفير التطهير، ووجود غرفة عزل، والتهوية الجيدة، وعدد العمالة في الغرفة الواحدة، ودورات المياه، ووجود حراس أمن، ووسائل السلامة.