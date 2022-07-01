100 مليون دولار من العملات المشفرة.. شبهات السرقة وغسيل الأموال تحوم حول هذه الدولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

تحوم الشبهات حول المتسللين الكوريين الشماليين الذين ترعاهم الدولة، أنهم وراء سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة، عبر ثغرة فيما يعرف بجسر سلاسل الكتل؛ بحسب تحليل لباحثي بلوكتشين.

تقول شركة التحليلات Elliptic: إن هناك “مؤشرات قوية” على أن Lazarus Group، مجموعة قرصنة جماعية لها علاقات قوية مع بيونغ يانغ، دبرت الهجوم.

وأضافت Elliptic أن معظم الأموال تم تحويلها على الفور إلى عملة إيثر المشفرة. وزعمت الشركة أن المتسللين بدأوا في غسل الأصول المسروقة من خلال “تورنادو كاش”.

وأشارت Elliptic إلى أنها استخدمت أدوات تعرف بمنع الخلط لتتبع العملات المشفرة المسروقة المرسلة إلى العديد من محافظ إيثر الجديدة.

وتحمل الطريقة التي تم بها تنفيذ الهجوم وما تلاه من غسيل للأموال، عدداً من أوجه التشابه مع سرقات تشفير سابقة يُعتقد أنها من نفس المجموعة المعروفة باسم Lazarus.

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فيما نفت كوريا الشمالية ضلوعها في هجمات إلكترونية ترعاها الدولة في الماضي، بما في ذلك خرق بيانات عام 2014 استهدف شركة سوني بيكتشرز