مراكز الرعاية الصحية الأولية تُدشّن بطاقة «صحتي» بمركز حالة بوماهر الصحي

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬استمرار‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬ورفدها‭ ‬بكافة‭ ‬المقومات‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الرؤى‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

‭ ‬

وبين‭ ‬معاليه‭ ‬بأن‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بجهود‭ ‬الجميع،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬وتطبيق‭ ‬الأنظمة‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحة‭.‬

‭ ‬

وأكد‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬المشاريع‭ ‬المندرجة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني‭ ‬‭(‬صحتي‭).‬

‭ ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تفضّل‭ ‬معاليه‭ ‬برعاية‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬صحتي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمركز‭ ‬حالة‭ ‬بوماهر‭ ‬الصحي‭ ‬بمنطقة‭ ‬المحرق،‭ ‬وبحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

‭ ‬

وقال‭ ‬معاليه‭ ‬إنّ‭ ‬تدشين‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬صحتي‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬والتسيير‭ ‬الذاتي‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحة‭ ‬2016‭- ‬2025،‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر،‭ ‬والتي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬تنفيذ‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتقديمها‭ ‬بشكل‭ ‬تنافسي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬توزيع‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬صحتي‮»‬‭ ‬على‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬التابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬والتي‭ ‬يُطبّق‭ ‬فيها‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬اختر‭ ‬طبيك‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬توزيع‭ ‬البطاقات‭ ‬على‭ ‬المترددين‭ ‬بحسب‭ ‬كل‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الانتقال‭ ‬لاحقاً‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬بالمحافظات‭ ‬الأخرى‭.‬

‭ ‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬سعادة‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬والمثمر‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬برئاسة‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي،‭ ‬منوهةً‭ ‬بأهمية‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬مجمل‭ ‬البرامج‭ ‬والخطوات‭ ‬الرامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بكفاءة،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬نظام‭ ‬صحي‭ ‬قوي‭ ‬ومستدام‭ ‬يحقق‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬للجميع‭ ‬وبما‭ ‬يواكب‭ ‬المعايير‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية‭.‬

‭ ‬

وأشادت‭ ‬الوزيرة‭ ‬بتدشين‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬صحتي‮»‬،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الهيكل‭ ‬المؤسسي‭ ‬للنظام‭ ‬الصحي،‭ ‬ليمتاز‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التنافسية‭ ‬والجودة‭ ‬العالية،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعايير‭ ‬العالمية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬وستؤدي‭ ‬بمشيئة‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

‭ ‬

وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬صحتي‮»‬‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراجعين‭ ‬لمركز‭ ‬حالة‭ ‬بوماهر‭ ‬الصحي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬المسؤولون‭ ‬بجولة‭ ‬تفقدية‭ ‬لأقسام‭ ‬المركز‭ ‬وذلك‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بمختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬الطبية‭.‬

‭ ‬

ومن‭ ‬مزايا‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬صحتي‮»‬‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الأساسية‭ ‬المنطوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي،‭ ‬والسماح‭ ‬لجميع‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بالدخول‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬الصحي‭ ‬لحاملي‭ ‬البطاقة‭ ‬بخصوصية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعريف‭ ‬بطبيب‭ ‬العائلة‭ ‬الخاص‭ ‬بحامل‭ ‬البطاقة‭.‬

‭ ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الرائد‭ ‬يهدف‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بالمراكز‭ ‬الصحية،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭ ‬طبيب‭ ‬مخصص‭ ‬للدخول‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬زيارة‭ ‬نفس‭ ‬الطبيب‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬للطبيب‭ ‬متابعة‭ ‬المريض‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬والإلمام‭ ‬بالمشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬والعائلية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬له،‭ ‬وطبيب‭ ‬العائلة‭ ‬هو‭ ‬الطبيب‭ ‬المعني‭ ‬بصحة‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭.‬

‭ ‬

‭ ‬