صندوق التنمية الزراعية: اعتماد قروض بـ 1.4 مليار ريال لصغار المزارعين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اعتمد تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.4 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة، وذلك في إطار دعم الصندوق عبر برامجه ومنتجاته المختلفة للقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دور الصندوق وفق أهدافه الإستراتيجية للفترة من (02021-2025م ) في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة.

وبين أن القروض الموافق عليها شملت قروضاً تنموية لصغار المزارعين، كما تضمنت الموافقات قروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن وتربية الأسماك، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية والمسالخ الآلية للدواجن إضافة إلى الموافقة على عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 2.8 مليار ريال.

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وأفاد أن المجلس ناقش تقرير الأداء العام للصندوق للنصف الأول من العام المالي الحالي ومراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات أعماله المختلفة، مؤكداً أهمية استمرار ومضاعفة الجهود لتحقيق أهداف الصندوق الإستراتيجية، كما اطلع مجلس إدارة الصندوق على دراسة حول تجربة المستفيد من خدمات الصندوق، وسبل تعزيز التحول التقني لخدمات الصندوق، لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستفيدين، كما ناقش المجلس تقريراً عن دور الصندوق التنموي زراعياً واقتصادياً واجتماعياً منذ تأسيسه وحتى العام المالي 1441/1442هـ وإسهاماته في تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل والمنتجات الزراعية ، وتعزيز وتطوير دور الصندوق المستقبلي في القطاع الزراعي والأمن الغذائي بما يتواكب والمعطيات والمستجدات الاقتصادية عبر العديد من الحلول التمويلية والمنتجات الائتمانية لخدمة وتطوير القطاع الزراعي، كما اطلع مجلس الإدارة على تقارير بأعمال اللجان المنبثقة منه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.