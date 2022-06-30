جامعة بيشة تعلن موعد القبول والتسجيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة بيشة ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل اليوم ، مواعيد القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1444هـ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

موعد التسجيل والقبول

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي أنه سيتم فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات يوم الأحد الموافق 25 / 12 / 1443 هـ، فيما يتم إغلاق البوابة يوم الاثنين الموافق 3 / 1/ 1444 هـ، مبيناً أن الترشيح سيكون على مرحلتين؛ حيث يبدأ إعلان الترشيح المبدئي للمرحلة الأولى يوم الخميس الموافق 6 / 1 / 1444 هـ، فيما يبدأ إعلان الترشح المبدئي للمرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 9 / 1 / 1444هـ.

شروط القبول في جامعة بيشة

وتتضمن شروط القبول أن يكون الطالب / الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأداء اختبار القدرات والتحصيلي التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وأن يكون المتقدم/المتقدمة لائقاً طبياً، وألا يكون المتقدم/المتقدمة قد فصل من جامعة بيشة أو أي جامعة أخرى لأسباب أكاديمية أو تأديبية، كما يشترط للقبول في الكليات الصحية أن يكون الطالب/الطالبة من خريجي سنة القبول نفسها.

ويمكن مراجعة جميع إجراءات القبول إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي.