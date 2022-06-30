أمير الجوف يوجّه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون ومعاملات المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم . وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم, داعيًا الله تعالى أن يوفق القيادة، وأن يديم الأمن والأمان على البلاد.

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