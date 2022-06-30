الحقيل يشارك في اجتماع مجلس إدارة هيئة “ذوي الإعاقة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

شارك معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في اجتماع مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ‏رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، أبرزها ‏قياس امتثال الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق معايير الدليل المبسط للوصول الشامل ‏الذي تم إعداده من قبل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واستعراض الجهود المبذولة في لجنة الوصول الشامل من خلال تدريب منسوبي القطاعات الحكومية على الدليل، ومناقشة المهلة ‏التي مُنحت لتنفيذ القرار.

‏كما ناقش الاجتماع تفعيل دور الإسكان التنموي واستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من البرنامج من خلال الجمعيات الخاصة بهم، وتعزيز مستوى التنسيق ‏من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة الشاملة الفاعلة في المجتمع.

‏يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أصدرت في وقت سابق عددًا من القرارات من بينها ‏ تطبيق معايير دليل الوصول الشامل وإمكانية الإبلاغ عن الجهات المخالفة عن طريق تطبيق “بلدي” أو الاتصال بالرقم (940)، وكذلك قرار وضع المنزلقات ‏داخل المحالّ التجارية والأماكن العامة، ووضع المخالفات على من لم يطبق القرار.

وتهدف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتحقيق رؤية المملكة 2030 في ضمان اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع لخلق مجتمع شامل وموائم.