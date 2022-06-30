شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 1.10 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بناًء على تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة لإلحصاء بلغ معدل البطالة للسعوديين 1.10 %في الربع األول من عام 2022م بانخفاض مقداره 9.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع في عام 2021 ,وبانخفاض مقداره 6.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع األول من عام 2021م. وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 4.1 نقطة مئوية ليصل إلى 1.50 ,%كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 7.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع لعام 2021 ليصل إلى 1.45 .%وبالمقارنة بالعام الماضي تحسنت مؤشرات سوق العمل الرئيسة للسعوديين حيث ارتفع معدل المشاركة 6.0 نقطة مئوية, ومعدل المشتغلين إلى السكان بارتفاع 3.1 نقطة مئوية, وبانخفاض معدل البطالة 6.1 نقطة مئوية. وكذلك انخفض إجمالي معدل البطالة في المملكة )للسعوديين وغير السعوديين( بمقدار 9.0 نقطة مئوية ليبلغ 0.6 %بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2021 ,وبانخفاض مقداره 5.0 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي. نمو كبير في معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل في السنوات الثالث األخيرة شهدت السنوات الحالية نم وا كبيًرا في معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل. قبل ثالث سنوات كان معدل مشاركة السعوديات يبلغ 5.20 ,%ثم ارتفع ارتفاًعا سريًعا بمقدار 1.13 نقطة مئوية ليصل إلى6.33 %في الربع األول من عام 2022 . وخالل السنوات الثالث األخيرة واكب نمو المشتغالت السعوديات مع نمو معدل المشاركة في سوق العمل. ففي الربع األول من عام 2019 , بلغ معدل المشتغلين إلى السكان 0.14 ,%والحقا بعد ثالث سنوات ارتفع بمقدار 8.12 نقطة مئوية ليصل إلى 8.26 %في الربع األول من عام 2022 . وبالمقارنة بالسنة الماضية واصل معدل المشتغلين من السعوديات باالرتفاع بمقدار 4.1 نقطة مئوية ليصل 8.26.% تزامنت الزيادة غير المسبوقة في معدل دخول السعوديات في سوق العمل مع نمو كبير في المشتغلين والتي أدت إلى انخفاض في معدل البطالة بالنسبة للسعوديات من 7.31 %في السنوات الثالث األخيرة إلى 2.21 %في السنة الماضية, ليصل إلى 2.20 %في الربع الحالي. بالنسبة للسعوديين الذكور فقد شهدت أحوال سوق العمل تغيرات طفيفة في السنوات الثالث السابقة, حيث ارتفع معدل المشاركة بنسبة 7.2 نقطة مئوية بالمقارنة بالربع األول من عام 2019 ليصل إلى 0.66 %في الربع األول عام 2022 .وشهد معدل المشتغلين إلى السكان ارتفاًعا تصاعد يا في السنوات الثالث األخيرة, حيث وصل إلى 7.62 %بزيادة 5.3 نقطة مئوية بالمقارنة بالربع األول من عام 2019 .وارتفع معدل البطالة للسعوديين الذكور من 6.6 %في الربع األول من عام 2019 إلى 2.7 %في الربع األول من عام 2021 ,لكنه بلغ 1.5 %في الربع األول من عام 2022 بانخفاض مقداره 1.2 نقطة مئوية بالمقارنة بالعام الماضي. انخفاض معدل البطالة بين السعوديين لفئتي الشباب واألفراد في سن العمل األساسي انخفض معدل البطالة للسعوديين في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 سنة, لتصل إلى 0.15 %بانخفاض مقداره 9.0 نقطة مئوية بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2021 .وتزامن هذا االنخفاض في معدل البطالة مع انخفاض في كل من معدل المشاركة بمقدار 0.1 نقطة مئوية, ومعدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 7.0 نقطة مئوية. بالنسبة إلى السكان في سن العمل األساسي للسعوديات الالتي تتراوح أعمارهن بين 25-54 سنة فقد انخفض معدل البطالة بمقدار 4.2 نقطة مئوية ليصل إلى 9.20 ,%وذلك على إثر االنخفاض في معدل المشاركة بمقدار 8.2 نقطة مئوية, كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 1.1 نقطة مئوية. هذه التغيرات انعكست مع االتجاه المتزايد في معدل مشاركة قوة العمل والمشتغلين للسعوديات في آخر ثالث سنوات. بالنسبة للسعوديين الذكور في سن العمل األساسي والسعوديين الذي تبلغ أعمارهم 55 سنة فأكثر فقد تغيرت معدالتهم في سوق العمل تغيرات بسيطة في الربع األول من عام 2022 بالمقارنة بالربع السابق. األساليب النشطة للبحث عن عمل لدى المتعطلين السعوديين استخدم السعوديون العاطلون الباحثون عن العمل مجموعة متنوعة ومتعددة من أساليب البحث النشط عن عمل, بمتوسط 4 طرق نشطة لكل باحث عن عمل. حيث إن 7.44%من السعوديين الباحثين عن عمل استخدموا منصة )طاقات( للتقديم على وظائف معينة, أو متابعة طلب سابق, أو االستفسار عن فرص عمل. أما منصتا )جدارة وساعد( فقد تم استخدامهما من ق بل 3.37 %و8.7 % من السعوديين الباحثين عن عمل, على التوالي. وتضمنت طرق البحث النشطة األخرى المستخدمة على نطاق واسع سؤال األصدقاء أو األقارب بنسبة )3.76 ,)%والتقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً بنسبة )8.55 ,)%ودراسة اإلعالنات في الصحف أو المجالت أو عبر اإلنترنت .)%48.5( بنسبة محدودية حركة السعوديين العاطلين أشار 1.93 %من السعوديين العاطلين عن العمل إلى أنهم سيقبلون العمل في القطاع الخاص. كما بينت نتائج المسح أن 0.61 %من السعوديات المتعطالت, و9.46 %من السعوديين الذكور المتعطلين يقبلون بوقت التنقل للعمل لمدة ساعة واحدة أو أكثر. كذلك أشار 7.28 %من السعوديات المتعطالت, و6.9 %من السعوديين الذكور المتعطلين بأنهم سيقبلون العمل لمدة ست ساعا