السعوديه يزيد بن جرمان طبيباً بامتياز

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى يزيد بن عبدالعزيز بن جرمان، التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، بمناسبة تخرجه من كلية الطب بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

وعبّر والده الدكتور عبدالعزيز، وعمّه شيخ شمل قبائل بلّلسمر الدكتور سعيد بن جرمان، عن بالغ شكرهما وعظيم امتنانهما لكل من هنأهما وشاركهما الفرحة.