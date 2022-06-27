بث مباشر.. مباراة ضمك والتعاون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

تنطلق بعد قليل، مباراة ضمك والتعاون، ضمن مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة، من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/2022.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لمباراة ضمك والتعاون، وتغطية لحظية لها، بمجرد انطلاقها.

ويقود مصطفى فتحي فريق التعاون في مهمة صعبة أمام مضيفه ضمك للنجاة من الهبوط والهروب من السقوط إلى دوري الدرجة الثانية، ويقاتل الاعاون للفوز وحصد 3 نقاط فى مواجهة الجولة 30 والأخيرة.

ويحتضن ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز ببريدة مباراة ضمك والتعاون.

ويقبع التعاون سكري القصيم في المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة.

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وبات موقف التعاون صعباً للغاية في الدوري حيث لا بديل عن الفوز في المباراة الختامية للمسابقة حتى يضمن البقاء في البطولة خاصة أن الفارق مع الأهلي والاتفاق يملكان 31 نقطة وفى حال فوزهما يستفيدان من خسارة 4 أندية تسبقهم فى الجدول وهى الفيصلي والرائد، والباطن، والتعاون.

ومن المتوقع أن يدخل التعاون مواجهة ضمك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كاسيو أنجوس.

الدفاع: طارق عبد الله – كريستيان لوينداما – نواف الصبحي – سعد بالعبيد.

الوسط: عبد الملك العبيري – أشرف العييري – أشرف المهديوي – ألفارو ميدران.

الهجوم: مصطفى فتحي – تاوامبا – سمحيان النابت.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية واقتناص نقاط المباراة لتعزيز مركزه في جدول الترتيب العام لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أنه تقابل الفريقان 7 مرات، حسم الفوز 3 لقاءات لصالح ضمك، بينما فاز التعاون في 4 مباريات.

مباريات الجولة الحاسمة

يذكر أن مباريات الجولة الحاسمة والأخيرة الـ8 المرتقبة، ستقام في توقيت واحد، على غرار الجولة السابقة الـ29، ويلتقي فيها كل من: “الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.