شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ ”الخليج 365”.. تطبيق السفر الإلكتروني إلى بريطانيا العام المقبل عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت "اليوم" أن المملكة المتحدة ستلغي نظام الإعفاء الإلكتروني للتأشيرات المعمول فيها حاليا لمواطني المملكة الذين يرغبون في زيارة المملكة المتحدة، والانتقال إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية ETA"" .

وأِشارت إلى أنه سيتم تطبيق النظام في العام 2023، مما سيسهل على السعوديين الزائرين إلى بريطانيا للدواعي التجارية أو السياحة، موضحة أنه عند إصدار تصريح السفر الإلكتروني، سيكون التصريح صالحا لرحلات متعددة على مدار فترة ممتدة.

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل - في تصريحات صحفية - : "تعني هذه الخطوة أن المملكة ستكون ضمن الدول الأوائل في العالم للاستفادة من نظام تصاريح السفر الإلكترونية و السفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة".