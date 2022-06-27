شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يؤكد ضرورة تكثيف الرقابة على محلات بيع الألعاب والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1442 / 1443هـ

وأكد القرار أنه على

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الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تكثيف الحملات والرقابة الميدانية على محلات تقديم وبيع الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، والتأكد من التزامهم بالتصنيف العمري للألعاب، وسن الضوابط اللازمة للحد من المخالفات

كما شدد على تشجيع المبادرات والمشاريع الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته.