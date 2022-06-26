الأمير محمد بن سلمان يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في جدة أمس قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر باجوا.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قلد ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.

حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.

فيما حضر من الجانب الباكستاني السفير لدى المملكة أمير راتهور، وسكرتير قائد الجيش اللواء محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني العميد ركن محمد عاصم.