شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 8 مخالفات تجارية بمنافذ البيع في المحافظات الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران بمشاركة مكتب الوزارة بمحافظة حبونا الأسبوع الماضي، 183 جولة تفتيشية على منافذ البيع في المحافظات الشمالية.

وأوضحت تجارة نجران أن الجولات الرقابية مستمرة خلال الأيام القادمة، على جميع المحافظات الشمالية لجميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري.

وشملت الزيارات التفتيشية محافظات يدمة، وبدر الجنوب، ومراكز الخانق وهدادة، أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 8 مخالفات تجارية لعدد من المنشآت المخالفة.