خبراء دوليون و4 محاور.. الرياض تفتح ذراعيها لـ”العالمي لإدارة المشاريع”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ينطلق، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، المنتدى العالمي لإدارة المشاريع (GPMF) في نسخته الأولى؛ بحضور نخبة من أبرز القيادات الحكومية والكفاءات الوطنية في مشاريع وبرامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما يشارك في المنتدى الذي ينظمه معهد إدارة المشاريع بالسعودية، خلال الفترة من 26 وحتى 27 يونيو الجاري، عدد من قادة ومديري المشاريع ورواد الأعمال وصناع التغيير من المهتمين والمختصين محليًّا وعالميًّا.

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي والأول من نوعه تحت شعار “مستقبل إدارة المشاريع: الرقمنة والتكيف مع التغيير”؛ بهدف تبادل الخبرات ومناقشة آخر التطورات والتحديات والفرص الواعدة لمستقبل إدارة المشاريع على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال التركيز على 4 محاور أساسية وهي: البنية التحتية؛ التكنولوجيا والابتكار، المدن الذكية والتنمية الاجتماعية.

ويتناول المنتدى العديدَ من حلقات النقاش الإثرائية والعروض التقديمية وورش العمل التي يقدّمها ويديرها نخبةٌ من الخبراء والمختصين من كافة أنحاء العالم؛ مستهدفًا في ذلك رفع مهارات المديرين والتنفيذيين، وتحفيز الشباب والطلاب المهنيين على التميز في مجالاتهم، كما سيصاحب المنتدى معرض مخصص للشركاء والرعاة تُستعرض فيه أحدث أساليب وأدوات إدارة المشاريع والاستثمار.