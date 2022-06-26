الارشيف / اخبار السعوديه

وفاة الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي " انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ هذا اليوم الأحد الموافق 27 / 11 / 1443 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا