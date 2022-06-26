خدمة اليوم.. 5 خطوات للتقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أن الخدمة الباحثين عن عمل تدعم المواطنين لتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل، من خلال تقديم إعانة مالية لمدة 15 شهرًا تبدأ بمبلغ 2000 ريال، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من خدمات التدريب والتوظيف لمساعدتهم في الحصول على عمل.

وأضاف أن الخدمة الباحثين عن عمل، تستهدف من فئة الداخلين لسوق العمل خلال أول سنتين من انتهاء التعليم أو التدريب، وفئة المنقطعين عن سوق العمل لأكثر من سنتين، وذلك عن طريق هذه الخطوات:

1 – ادخل على موقع طاقات، وسجّل فيه.

2 – تأتيك رسالة نصية على رقم جوالك تحتوي على كلمة المرور.

3 – سجل الدخول على الموقع.

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4 – أكمل البيانات المطلوبة، وأتمم تسجيل الحساب الجديد.

5 – قدّم على برنامج إعانة البحث عن عمل.

* المتطلبات:

1 – أن يكون المستحق للخدمة أحد أبناء المملكة.

2 – أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال فترة تقديم الطلب أو خلال فترة صرف الإعانة.

3 – أن يكون قادرًا على العمل وجادًا في البحث عنه.

4 – أن يكون من الفئة العمرية 20- 40 سنة.

5 – لا يكون موظفًا أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

6 – لا يصرف له معاش تقاعدي.

7 – لا يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

8 – لا يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.

9 – لا يكون طالبًا أو متدربًا في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

10 – لا يكون لديه نشاط تجاري.

11 – لا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة.

12 – ألا يكون الخليج 365 له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، ويمكن قبول الطلب لمن الخليج 365 له الاستفادة، بشرط ألا تزيد مدة الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المحددة بخمسة عشر شهرًا.