اليوم اختبارات طلاب المدارس.. والنتائج الخميس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يبدأ ما يقارب الخمسة ملايين طالب وطالبة اليوم الأحد اختبارات نهاية العام الدراسي والتي ستستمر لمدة خمسة ايام ليسدل بعدها الستار على أطول عام دراسي يعيشه الطلاب والطالبات بعد اعتماد وزارة التعليم تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، وسط استعدادات متكاملة من كافة إدارات التعليم بكافة المناطق والمحافظات لتهيئة كافة سبل الراحة لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم ومتابعة سرعة إنهاء أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج.

وفي الرياض يؤدي قرابة مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث التحريرية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي؛ وتستمر لمدة أسبوع على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج يوم الخميس المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم الرياض علي بن محمد الغامدي أن اختبارات الفصل الدراسي الثالث لهذا العام ستبدأ عند الساعة السابعة صباحا للمدارس النهارية، والساعة الرابعة عصراً للمدارس الليلية، مُقدماً نيابة عن منتسبي إدارة التعليم شكره وتقديره لجميع المعلمين والإداريين ومديري ووكلاء مدارس البنين والبنات، والمشرفين والإداريين والفنيين والقيادات في مكاتب التعليم للبنين والبنات وإدارة التعليم، على الجهود المبذولة والمميزة في رفع جاهزية المدارس لأداء الطلبة اختباراتهم في جو آمن وصحي وبكل يسر وسهولة، واصفاً إياهم بعنصر النجاح الرئيسة بإدارة التعليم.

وبيّن أن الإدارة قد أنهت كافة استعداداتها لأداء الاختبارات وفق الخطط الموضوعة، داعيًا جميع المدارس إلى التقيد بتعليمات وقواعد الاختبارات خلال تنفيذ أعمال الاختبارات، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.

من جهته أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين عبدالله بن سعد الغنام أنه تم توجيه المشرفين والمشرفات بإدارة التعليم ومكاتبها للبنين والبنات بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات.

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وبيّنت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات فتح العرفج أنه قد تم تخصيص خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية الخاصة بالاختبارات من قبل إدارة التوجيه والإرشاد بنين وبنات من يوم الاثنين إلى الأربعاء من 21 – 29 /11/ 1443هـ على فترتين صباحية ومسائية لتقديم الاستشارات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور النفسية والاجتماعية والسلوكية.

وأفاد مساعد المدير العام للخدمات المساندة المهندس بدر الحارثي انتهاء إدارة الأمن والسلامة المدرسية استعداداتها لبدء الاختبارات من خلال توفير مندوبي طوارئ في كافة مكاتب التعليم، وكذلك مشرفو الأمن والسلامة المدرسية لمتابعة المدارس والإشراف عليها.

وكلفت الإدارة المشرفين والمشرفات بوحدات التربية الخاصة بالإشراف والمتابعة لسير الاختبارات واستخراج النتائج لمعاهد وبرامج دمج التربية الخاصة مع تطبيق الآلية المتبعة في سير الاختبارات داخل المكاتب لفئات التربية الخاصة، والتي تشمل العوق العقلي والعوق السمعي والعوق البصري وصعوبات التعلم ويسير التعليمي والتوحد وفرط حركة وتشتت الانتباه والتعليم الشامل والشلل الرباعي.