شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. اختبارات الدور الثاني بداية العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر بالتعليم لـ«اليوم» عن إجراء اختبارات الدور الثاني لطلبة مدارس التعليم العام، مع بداية العام الدراسي المقبل، وذلك لأول مرة بالمملكة. وأوضح المصدر أن اختبارات الدور الثاني تشمل الغائبين بعذر، عن الدور الأول، سواء لمرض أو غيره، إذ سيتم تحديد اختبار بديل بعد تعافيهم وفق الآلية الخاصة والتفصيلية لنظام الاختبارات.

أعراض تنفسية

وكانت هيئة الصحة العامة «وقاية»، أوصت في تحديثها الأخير للدليل الإرشادي، الطلاب والكادر التعليمي والإداري، بالبقاء في المنزل وإبلاغ المدرسة، حال الشعور بأعراض تنفسية.

الاختبارات التحريرية

ويبدأ اليوم، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث التحريرية حضوريا بمدارس التعليم العام، تزامنا مع ملامسة درجات الحرارة بالمملكة، الـ50 مئوية.

استخدام المظلات

وأكدت استشاري طب أطفال وطب الغدد الصماء والسكري للأطفال د. رنا البلوي على أهمية الحيطة والحذر من تأثير حرارة الصيف العالية على صحة طلاب المدارس ومن أهمها ضربة الشمس.

وأوصت بعدم الوقوف في الشمس أو الجو الحار لوقت طويل، واستخدام المظلّة والحرص على التواجد في أماكن مكيّفة، وشرب الماء والسوائل الباردة، وتجنّب ممارسة الرياضة أو الجهد العضلي في الجو الحار، وارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة العاكسة لأشعة الشمس، وكذلك القبّعات التي تظلل الرأس والوجه والعيون والنظارات الشمسية.

ساعات النوم

وأوصت الأستاذ المساعد بقسم علم النفس في جامعة الأميرة نورة، د. رسيس العنزي بساعات نوم كافية للقدرة على التركيز العالي، إذ إن السهر يضعف القدرة على التركيز، والحد من استخدام الأجهزة الذكية في هذه الفترة، لأنها تؤثر بشكل سلبي على الذكاء والذاكرة.

الإنهاك الحراري

وقالت استشاري طب الأسرة والأستاذ المشارك بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. ملاك الشمري إن أشعة الشمس قد تعرض الطالب للإجهاد او الإنهاك الحراري، ناصحة الطلبة بتجنب الجلوس تحت أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، واستخدام بعض الأشياء التي تساعد على تخفيف الحرارة كالقبعات الرياضية فاتحة الألوان أو المظلات والشمسيات التي تعكس أشعة الشمس.

وذكر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن أجواء المملكة لا تزال متأثرة بالموجة الحارة وشديدة الحرارة والمصحوبة بنشاط في الرياح الشمالية الشرقية المثيرة للأتربة والعوالق الترابية مع ارتفاع لدرجات الحرارة تلامس الـ 50 درجة مئوية، خصوصا على شمال المنطقة الشرقية في حفر الباطن والنعيرية والقيصومة وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

القبعات والإكثار من شرب المياه تقي من ضربة الشمس

السهر يضعف التركيز.. والأجهزة الذكية تشتت الانتباه