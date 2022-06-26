محمد بن مسعود - الدمام - أشاد القبطان وليد العلوي رئيس الاتحاد الاتحاد البحريني لكرة السلة بالجهود الكبيرة التي بذلها المتطوعون المساهمون في تنظيم المسابقات والمنافسات التي أقامها اتحاد السلة في الموسم الرياضي الماضي 2021-2022، جاء ذلك بمناسبة تكريمهم من قبل الاتحاد في حفل مبسط وبحضور نائب رئيس الاتحاد وسام باقر. وقال العلوي إن هذا التكريم يأتي تقديرا من الاتحاد على الجهود المضنية التي بذلها المتطوعين في سبيل إنجاح البطولات والمسابقات السلاوية، وكذلك المنافسات الخارجية التي استضافها اتحاد السلة في الموسم الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يقيم حفلاً تكريميًا لمنظمي المسابقات السلاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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