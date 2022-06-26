رأس الرمان وسيكس بنس في ربع النهائي واليوم راحة للجميع

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريقا رأس الرمان وسيكس بنس سبارتان من التأهل لدور ربع النهائي من دوري بي اس اكشن الثانية لجماهير كرة السلة التي تقام برعاية stc البحرين على صالة نادي البا بالرفاع.

إذ لم يواجه الفريقان اي صعوبة في تجاوز السعيد للعلاج الطبيعي وDHL في افتتاح مرحلة الـPLAY IN وهو نظام خروج المغلوب، لتتضح معالم المواجهات في دور ربع النهائي والذي سينطلق يوم الاثنين القادم على صالة الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الاعاقة – الصالة D.

رأس الرمان يتخطى السعيد

في المباراة الأولى نجح فريق رأس الرمان في تخطي منافسه فريق السعيد للعلاج الطبيعي بنتيجة (51/‏41) بعد مباراة متقاربة المستوى في أغلب فتراتها، قبل ان يتسيّد راس الرمان المباراة في الفترة الأخيرة ويوسع الفارق تدريجيا وذلك بسبب غياب بعض العناصر في فريق السعيد بسبب الاصابة، وايضا عامل السرعة الذي اعتمد عليه فريق راس الرمان.

وتألق في المباراة اللاعب عبدالله محمد اللاعب الشاب الصاعد بفريق النجمة، إذ حقق معدل أرقام DOUBLE DOUBLE مسجلا 16 نقطة و11 ريباوند تمريرة حاسمة واحدة.

فوز عريض لسيكس بنس سبارتان

بينما حقق سيكس بنس سبارتان انتصارا عريضا على فريق DHL بنتيجة (80/‏35)، وسط تألق اللاعب مهيد امير لاعب نادي المنامة، إذ حقق معدل DOUBLE DOUBLE ايضا بتسجيله 20 نقطة و12 ريباوند و4 تمريرات حاسمة.

ودخل فريق DHL المباراة وسط غياب كبير من لاعبيه، إذ استغل لاعبو سيكس بنس سبارتان الموقف ووسعوا الفارق منذ البداية دون تهاون، في حين كان فريق DHL يحاول مجاراة منافسه قبل ان يستسلم للقاء ويتسع الفارق بشكل كبير مع نهاية المباراة.

اليوم راحة للجميع

سيكون اليوم يوم راحة لجميع الفرق، على ان تقام منافسات الدور ربع النهائي يوم غد الاثنين بإقامة 4 مباريات تنطلق من الساعة 5:45 مساء على صالة الاتحاد البحريني لذوي الاعاقة بالرفاع.

نجوم الماضي يسجلون حضورهم

مع ختام الموسم الرياضي في جميع الألعاب بالأخص كرة السلة، لا يوجد أي شك بأن بطولة بي إس اكشن لجماهير كرة السلة هي من إحدى أكبر الوسائل للتواصل بين الحساب وجماهيره. وأبرز ما يميز هذه البطولة -سواء هذه النسخة أو النسخة السابقة- هو حضور بعض من قدامى اللاعبين الذين صالوا وجالوا في صالات السلة وسجلوا أسماءهم ضمن صفحات التاريخ السلاوي البحريني بمختلف الأزمنة والأصعدة.. رؤيتهم في البطولة سعادة لا يمكن إخفاؤها، إذ تعيد بنا لشريط الذكريات والماضي الجميل، وما يزيدها جمالا اختلاطها في مكان واحد مع جيل اليوم ونجوم الغد وسط احبابهم تحت مظلة BSA، إذ يشارك في البطولة نجوم المحرق السابق اللاعب محمد عبدالمجيد وايضا زميله عيسى ابراهيم وجاسم محمد النحلة، وحسين علي لاعب نادي الأهلي، ونجوم سترة السابقين وابطال الكأس أحمد مرهون عبدالعزيز عبدالباقي وصادق مهدي وزهير حبيل، وايضا نضال عباس والكابتن ريان المحمود، ومدرب فريق DHL سمير قاهري لاعب نادي مدينة عيسى سابقا الذي كان ندا قويا للفرق في بداية الألفية.

نظام Play in يلقى الإشادة

أشاد معظم الجماهير والمشاركون في بطولة BSA لجماهير كرة السلة بنظام الـplay in الذي اعتمدته اللجنة المنظمة في البطولة هذا العام، والذي كان سببا رئيسا في بث الحماس والإثارة في معظم المباريات منذ اليوم الأول. النظام جعل حظوظ الجميع قائمة ولا يخسر الفريق فرصة التأهل للأدوار النهائية إن لم يحالفه الحظ في دور المجموعات، كما أنه في الوقت ذاته أعطى الأفضلية لمتصدري المجموعات الذين حصلوا على مكافأتهم نظير ذلك بالتأهل المباشر للربع النهائي والحصول على أيام راحة أكثر والابتعاد عن خطر الإقصاء من البطولة.

النقل المباشر مستمر وبتقنية عالية

سيستمر حساب BS Action في اليوتيوب بنقل مباريات البطولة بشكل مباشر في صالة الاتحاد البحريني لذوي الاعاقة بالرفاع. إذ أكد رئيس اللجنة الاعلامية للبطولة رضا شعبان أن النقل هذه المرة سوف يكون بتقنية عالية عبر إضافة ثلاث كاميرات أخرى، كما أنه بدءا من الدور الربع النهائي سيتم إضافة معلق رياضي لنقل أحداث المباريات أول بأول.

وأضاف: «تم نقل مباريات الدور الأول بكاميرا واحدة نظرا لظروف صالة المباريات وامكاناتها، وسيتم تكثيف الجهود لنقل أفضل في المراحل الأخرى مع وصول الدوري لمراحل مهمة، من خلاله سيكون ظهور المنافسات بشكل يليق بحجم مكانة الحساب والبطولة».