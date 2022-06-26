علي غالب قريب من البسيتين

محمد بن مسعود - الدمام - اقترب نادي البسيتين من الحصول على خدمات اللاعب علي غالب لتمثيل فريقه الكروي الأول في الموسم القادم في إطار تدعيم الفريق بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على جهازه الفني متمثلا في التعاقد مع المدرب الوطني علي عامر ومساعده محمد المحرقي في خطوة تهدف لإعادة ترتيب الأوراق من أجل العودة من جديد للمنافسة على بطاقتي الصعود بعد تعثره في الموسم الماضي وابتعاده عن المنافسة في وقت مبكر.
ويعتبر غالب من أبناء نادي المحرق ومثله بداية من الفئات العمرية وصولا للفريق الأول قبل أن ينتقل في عدة تجارب بدأت من نادي البحرين ومرورا بنادي الخالدية قبل أن يحط رحاله في النادي الأهلي خلال الموسم الأخير، ويشغل غالب الظهير الأيمن إلى جانب إمكانية الاستعانة به في قلب الدفاع.
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