المنامة يُواصل مفاوضاته مع قائده موسى وهدّاف الدوري مهدي

محمد بن مسعود - الدمام - ما زال ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي المنامة يشغل مساحة كبيرة لدى الجهاز الإداري وإدارة النادي، خصوصًا ما يتعلق بالحفاظ على قائد الفريق عيسى موسى، وهدافه الدوري في الموسمين الماضيين مهدي عبدالجبار، في ظل العروض التي تحصّل عليها اللاعبان من الأندية المحلية للانتقال هذا الموسم.
ويُعد موسى ومهدي من أبرز وأفضل اللاعبين في الدوري البحريني في المواسم الأخيرة، ما جعل أنظار العديد من الأندية تتوجه إليهما رغبة منها في الحصول على خدماتهما؛ نظرًا للثقل الفني والإمكانات التي يمتلكانها فرديًا وجماعيًا.
وعلم «الأيام الرياضي» أن إدارة نادي المنامة بدأت منذ فترة المفاوضات مع اللاعبين رغبة منها في الحفاظ عليهما، إلا أن العروض التي تحصّل عليها اللاعبان تبدو تفوق العرض المنامي، خصوصًا فيما يتعلق بالجانب المادي، وإن أحد الأندية قدّم عرضه لهداف الدوري بما يفوق الضعف مع تكفله بدفع الشرط الجزائي لنادي المنامة، وهو ما جعل اللاعب يدخل في دراسة متأنّية للعرض وبجدّية كبيرة.
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