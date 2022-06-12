بث مباشر.. مباراة السعودية وفيتنام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

تنطلق بعد قليل، مباراة السعودية وفيتنام، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

مباراة السعودية وفيتنام بث مباشر

وتقدم صحيفة المناطق السعودية لقرائها بثا مباشرا لـ مباراة السعودية وفيتنام بمجرد انطلاقها.

وحصد المنتخب السعودي 7 نقاط في مجموعته، ليصعد كمتصدر ويواجه منتخب فيتنام، فيما يمثل الكرة العربية في البطولة حتى الآن، منتخبا السعودية والعراق فقط.

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وكان منتخب فيتنام تأهل ثانيًا عن المجموعة الثالثة، بينما تأهل الأخضر كأول المجموعة الرابعة في مرحلة دور المجموعات.

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وتصدر الأخضر المجموعة بدون أن تستقبل شباكه أي أهداف، وأصبح أول منتخب يحقق شباكًا نظيفة في دور المجموعات في تاريخ البطولة.

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والتحق اللاعبان حسان التمبكتي وفراس البريكان، صباح الجمعة الماضي، ببعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في أوزبكستان، بعد اختتام معسكر المنتخب الأول في إسبانيا.

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سيواجه الفائز من مباراة السعودية وفيتنام، منتخب أستراليا في دور نصف النهائي من البطولة المتأهل سلفًا على حساب منتخب تركمنستان عصر اليوم.

يذكر أن المتأهل من مباراة السعودية وفيتنام سيلاقي منتخب أستراليا في الدور نصف النهائي، بعد فوز الأخير على تركمنستان.