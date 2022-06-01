بث مباشر.. مباراة إيطاليا والأرجنتين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

تنطلق بعد قليل، مباراة إيطاليا والأرجنتين، والتي تقام على ملعب “ويمبلى” فى العاصمة الإنجليزية لندن، للمنافسة على كأس الأبطال “كونميبول–يويفا “.

وتقدم صحيفة المناطق لقرائها بثا مباشر لـ مباراة إيطاليا والأرجنتين فور بدء اللقاء.

إيطاليا والأرجنتين بث مباشر

ويترقب عشاق الكرة المواجهة التي ستجمع منتخب إيطاليا، الفائز ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، ضد نظيره منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا.

وقبل قليل أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل فريقه لمواجهة إيطاليا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ويمبلي، على كأس أوروبا أمريكا الجنوبية.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني، اللقاء بصفته بطل كوبا أمريكا، أما خصمه الإيطالي يعد بطل يورو 2020.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

مارتينيز، مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو، دي باول، رودريجيز، ليونيل ميسي، باولو ديبالا، دي ماريا، لاوتارو مارتينيز

فيما جاء تشكيل إيطاليا كالآتي:

جيجي دوناروما، دي لورينزو، بونوتشي، كيليني، إيمرسون، باريلا، جورجينيو، بيسينا، بيرنارديسكي، بيلوتي، راسبادوري.

مباراة الأرجنتين وإيطاليا

وتوج منتخب الأرجنتين بطلا لكأس أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا” للمرة الـ15 في تاريخه، في يوليو الماضى بعد أن حقق الفوز على نظيره منتخب البرازيل بنتيجة 1-0، على ملعب “ماركانا” الشهير بمدينة ريو دي جانيرو.

فيما فاز منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره الإنجليزى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما على ملعب “ويمبلى” بالعاصمة البريطانية لندن.

وحقق منتخب إيطاليا لقب أمم أوروبا اليورو مرتين في تاريخه بينما توجت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 15 مرة.

ويسدل جورجيو كيليني مدافع منتخب إيطاليا، الستار على مسيرته الدولية مع منتخب إيطاليا عندما يواجه الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية في كأس فيناليسيما.

ويتنافس منتخبا الأرجنتين وإيطاليا، على لقب كأس الأبطال 2022، بصفارة التشيلي بييرو مازا، حكم المباراة .

وتأتي هذه المواجهة كجزء من مذكرة تفاهم متجددة بين “يويفا” ونظيره اتحاد أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول) حتى عام 2028، والتي ستشهد إقامة نسختين أخريين، بالإضافة إلى مباراة العام المقبل.

وأبدى الاتحادان معارضتهما لاقتراح من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” يهدف لإقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من 4 أعوام، ومن ضمن الاتفاق بين الجانبين، سيفتتح مكتب مشترك في لندن لتعزيز التعاون بين الاتحاديين القاريين بدءا من أوائل عام 2022.

الأرجنتين بث مباشر

وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” قد أعلن في ديسمبر الماضي، إقامة بطولة جديدة، بالتشارك مع اتحاد أمريكا الجنوبية، تحمل اسم “فيناليسما”.

البطولة تجمع بين بطلي كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا، ومن ثم ستشهد النسخة الأولى منها مواجهة بين منتخبي إيطاليا، بطل يورو 2020، ومنتخب الأرجنتين، بطل كوبا أمريكا 2021.

واختار ليونيل سكالونى، المدير الفني لمنتخب الارجنتين ، القائمة النهائية التى سيخوض بها مواجهة السوبر أمام منتخب إيطاليا، حيث جاء النجم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على رأس قائمة المنتخب الأرجنتيني لمواجهة السوبر ضد نظيره الإيطالي، بجانب باولو ديبالا نجم يوفنتوس ولاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان.