اخبار دوليه – معارك ضارية بشرق أوكرانيا.. والقوات الشيشانية تعلن السيطرة على مدينة سيفردونيتسك

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الجيش الروسي، اليوم الأحد، تنفيذ مهام عمليته العسكرية في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس، فيما يستمر الغرب في دعم كييف بالأموال والعتاد العسكري.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسل «العربية» و»الحدث» بأن القوات الشيشانية أعلنت السيطرة بالكامل على مدينة سيفردونيتسك الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية في مدينة كريفي ريه بصواريخ عالية الدقة، وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 في منطقة دنيبروبيتروفيسك.

أتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن أوكرانيا نشرت ألغاما بحرية لتتمكن من مواجهة تهديدات كبيرة متواصلة من روسيا في البحر الأسود. وقالت إن محاولات روسيا الحد من أثر العقوبات الدولية تبرز مدى قوة الضغوط التي تتعرض لها، مضيفة أن روسيا تظهر رغبة في تحسين الأمن الغذائي العالمي لمصلحتها الخاصة وتلوم الغرب على أي فشل.

وفي آخر التطورات، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القتال في مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا ما زال مستمرا مع قيام القوات الروسية بعمليات هجومية يوم السبت. وقالت الهيئة في بيان على صفحتها على «فيسبوك»: «شنت القوات الروسية عمليات هجومية في منطقة مدينة سيفيرودونتسك باستخدام المدفعية.. القتال مستمر».

وقبلها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغم «من مخلفات النازيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك».

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن الوضع الميداني معقد جداً خصوصاً في دونباس وخاركيف. مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تزويد بلاده بالأسلحة.

وإلى الغرب، أكدت وزارة الدفاع الروسيّة السبت السيطرة على بلدة ليمان التي تشكّل معبراً نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الكبريين في دونباس، بعدما أعلن الانفصاليون الموالون لموسكو الجمعة «السيطرة التامة» على ليمان «بدعم» من القوات الروسية.