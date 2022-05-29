«البيئة»: غرامة حفر الآبار بدون تصريح تصل إلى 50 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - دعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من غرامة الآبار غير المرخصة والتي تنتهي بتاريخ 11 / 2 / 1444هـ. وأكد الفرع أن الغرامات لحفر الآبار بدون ترخيص تصل إلى 50 ألف ريال بحق مالك معدة الحفر و25 ألف ريال بحق صاحب البئر. لافتة إلى أنه يمكن للراغبين بحفر الآبار التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة الإلكتروني وذلك لتلافي الغرامات بحق المخالفين. أخبار قد تهمك

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