تطبيق إلكتروني لمكافحة الجراد الصحراوي - #عاجل

السلامة البيئية
وكانت الوزارة، نفذت دورة تدريبية، بعنوان: «مكافحة الجراد الصحراوي، وصحة العاملين والسلامة البيئية»، في مركز التدريب الزراعي بالأحساء، استمرت لمدة 3 أيام، وتضمنت 6 أوراق عمل متخصصة في مكافحة الجراد الصحراوي.
ويتضمن التطبيق الإلكتروني، تحديد طور الحوريات، والمظهر، والسلوك، واللون، والكثافة، والنضج، والتكاثر، والنشاط، والحجم، والاتجاه، والارتفاع، ومدة التحليق، والالتحام، والشكل، تحديد المساحة المعالجة، اسم المبيد، تحديد المبيد «ULV. EC»، تركيز المبيد، معدل الاستخدام، الكمية المستخدمة من المبيد، طريقة الرش، مدة المكافحة، تقييم المكافحة، الأضرار على المحاصيل، الأضرار على المراعي.
التحديثات مستمرة
وأوضح المتحدثون في الورشة، أنه يتم تحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية، وما زالت التحديثات مستمرة على التطبيق، وهو الآن جاهز للاستخدام في الهواتف بنظام Android، وهناك الخيار المبسط Basic لغير المتخصصين، والخيار PRO للعاملين بالجراد الصحراوي، وخلال الفترة القريبة سيتم إطلاقه على متجر Apple store.
خطوات المكافحة
تنظيم الدعم اللوجيستي والإمداد بالمبيدات والفرق الأرضية
طائرات الرش الجوي
إخطار وتنبيه الأهالي وأصحاب المناحل بالموقع عن عملية المكافحة.
تحديد الهدف.
الظروف المناخية الملائمة للمكافحة.
إجراء عمليات المكافحة.
تقييم عمليات المكافحة.
المسح
معلومات بيئية: طبوغرافية «وادي، سهل، كثبان رملية، جبال، زراعات».
الحالة الخضرية «جافة، خضراء، آخذ في الاخضرار، شبه جافة».
كثافة الحالة الخضرية «منخفض، متوسط، كثيف».
المطر «كميته، تاريخ سقوطه».
الرطوبة الأرضية «رطبة، جافة».
المظهر «انفرادي، انتقالي، تجمعي».
الأطوار «حشرة كاملة، حورية».
الأعمار «عمر أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، مجنحات».
السلوك «انعزالي، مشتت، مبعثر، مجموعات».
الكثافة في المتر المربع «منخفض، متوسط، كثيف».
الأسراب «حجم السراب، كثافته، ارتفاعه، مستقر أو طائر، اتجاه السرب».
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