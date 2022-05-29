الإيرانية زهراء أمير الإبراهيمي أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي

محمد بن مسعود - الدمام - فازت الممثلة الإيرانية زهراء أمير الإبراهيمي، بجائزة أفضل ممثلة، خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائى في نسخته الـ75، عن دورها في فيلم «Holy Spider» للمخرح على عباسي.

ويستند الفيلم على قصة حقيقية حول مقتل عدد من النساء في مدينة مشهد الإيرانية على يد القاتل الشهير«سعيد هنائي» بالسبعينيات، الذي يعتبر أن هدفه كان تطهير المدينة من عاهرات الشوارع الفاسدات الفاسقات. يختتم مهرجان كان السينمائى الدولي فعاليات دورته الـ 75 بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقي جوائز المهرجان. ويتنافس مجموعة من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع في المحافل الفنية الدولية