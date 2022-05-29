«ولد من الجنة» يفوز بجائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان

محمد بن مسعود - الدمام - توج فيلم «ولد من الجنة» للمخرج السويدي ذو الأصول المصرية طارق صالح، بجائزة أفضل سيناريو خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ75. يتناول الفيلم قصة آدم وهو نجل صائد سمك، يحصل على منحة للدراسة في جامعة الأزهر وتتطور الأحداث بعدها، والفيلم من بطولة محمد بكري ومهدي ذهبي وعمرو مسعد يوسف وتوفيق برهوم وفارس فارس ويونس البايرك.

ويختتم مهرجان كان السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ75 بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقي جوائز المهرجان. ويتنافس مجموعة من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع في المحافل الفنية الدولية.

وافتتح المهرجان لفيلم «Z Comme Z» أو«Final Cut» للمخرج الفرنسي ميشيل هازنافيسيوس، والذي الخليج 365 أن توج بالأوسكار عن فيلمه الأشهر «The Artist».