وزير الخارجية الموريتاني يلتقي بعدد من نظرائه الأفارقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض التقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك بعدد من نظرائه من تونس وغينيا الاستوائية، والتشاد، وكينيا، والتوغو، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية.

وجرى خلال المحادثات استعراض علاقات التعاون بين موريتانيا وهذه الدول، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ، إلى جانب التطرق للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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