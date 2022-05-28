شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن نقل في مركبته 5 مخالفين لنظام الحدود بالمخواة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة، على مواطن لنقله في مركبته (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.