وزير الرياضة يلتقي رئيس الفيفا في باريس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض التقى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصلي اليوم مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو في العاصمة الفرنسية باريس. كما التقى سموه برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA السيد ألكسندر تشيفرين.

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