بدء إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة الكترونيا

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وتأتي هذه الخدمة تسهيلا للمستفيدين واختصارا للوقت وتوفيرا للجهد، حيث تتاح من خلال منصة أبشر أفراد لتصاريح العمالة المنزلية، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة «مقيم» الالكترونية لجميع المنشآت بما فيها المسجلة برقم 700 عبر الرابط المخصص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المديرية العامة للجوازات في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة الكترونيا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة «العمل الموسمي» والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ.وتأتي هذه الخدمة تسهيلا للمستفيدين واختصارا للوقت وتوفيرا للجهد، حيث تتاح من خلال منصة أبشر أفراد لتصاريح العمالة المنزلية، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة «مقيم» الالكترونية لجميع المنشآت بما فيها المسجلة برقم 700 عبر الرابط المخصص.

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