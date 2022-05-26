استعدادا للحج.. منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت الجهات المعنية على منع دخول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة اعتبارا من أمس عدا من تتوفر لديهم بعض الوثائق الخاصة. وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ في بيانه أمس، أنه تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، تم اعتبارا من الخميس الموافق 25/ 10/ 1443هـ منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا. المسموح لهم بالدخول إلى مكة:





من يحملون تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة



هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة



تصريح عمرة



تصريح حج



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