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شرطة الرياض تباشر حادثـة تعرض فتاة للاعـتداء والتعـنيف وتقبض على المتهمين

27/05/2022

126 شرطة الرياض تباشر حادثـة تعرض فتاة للاعـتداء والتعـنيف وتقبض على المتهمين

0 شرطة الرياض تباشر حادثـة تعرض فتاة للاعـتداء والتعـنيف وتقبض على المتهمين

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شرطة الرياض تباشر حادثـة تعرض فتاة للاعـتداء والتعـنيف وتقبض على المتهمين باشرت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، حـادثة تعرض فتاة للاعـتداء والتعنـيف من قبل ذويها، وقد توفيت لاحقاً في المستشفى.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعـتداء والتعنـيف من قبل ذويها، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً بتاريخ 10 / 10 / 1443هـ، يُفيد بدخول فتاة المستشفى ووفـاتها لاحقاً.

ونوه إلى أنه جرى مباشرة البلاغ والقبض على المتهمين في حينه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.