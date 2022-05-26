اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 435 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 536 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3426 اليوم الخميس 26 مايو 2022، وأظهرت تسجيل 435 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 536 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 577770.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3875 حالة، منها 15 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات في العناية المركزة.