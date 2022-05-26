تفاصيل الحكم على تاجر لوحات أمريكي احتال على رجل أعمال سعودي في 6 ملايين ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أقر تاجر لوحات فنية أمريكي يدعى إينجو فيلبريك، بالاحتيال على أشخاص في الصفقات التي تنطوي على أعمال فنية مزعومة لعدد من الفنانين.

وقال المدعون أنه كان من ضمن ضحاياه رجل سعودي، حيث احتال عليه في مبلغ قدره 6 ملايين دولار، وكان يستغل غموض سوق الفن للاحتيال على الأشخاص بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وحكم قاضٍ فيدرالي في مانهاتن على تاجر الأعمال الفنية الأمريكي، بالسجن سبع سنوات، حيث خدع المستثمرين ثم فر إلى جزيرة في المحيط الهادئ.

وكان قد تم احتجاز فيلبريك منذ ما يقرب من عامين، حين اعتقاله في عام 2020 في جزيرة فانواتو، وقال المسؤولون إن هذا الوقت في الحجز سيُحسب ضمن فترة عقوبته.

وأقر السيد فيلبريك بأنه مذنب بجرمه ووافق على مصادرة 86 مليون دولار.