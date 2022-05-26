عقوبات للفرد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير - #عاجل

أكد الأمن العام أن صاحب العمل من الأفراد، الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100.000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات. ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بالاتصال بالرقمين «911» في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» في جميع مناطق المملكة.



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